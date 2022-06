Réaliser des petites interventions dans les logements et les parties communes (pendant la visite annuelle ou selon l'enregistrement de sollicitations locataires au cours de l'année) - Réaliser des petits travaux de plomberie (joints, remplacement pièces.) - Réaliser l'entretien courant des VMC - Remplacer les syphons et de têtes de robinet - Remplacer les détecteurs de fumée défectueux - Régler menuiseries et huisseries - Réaliser des petits travaux d'entretien électrique (entretenir interrupteurs, éclairages.)

Assurer la veille technique des installations et des bâtiments (vieillissement, pannes, dégradations)

- Contrôler les vannes dans les logements vacants pour éviter tout risque d'inondation

- Contrôler les compteurs d'eaux et les tableaux électriques des parties communes et des logements vacants

- Assurer des interventions de premier niveau et de mise en sécurité des installations (chauffage, ascenseur) et signaler les dysfonctionnements