L'UDAF du Haut-Rhin recherche un agent de numérisation et d'accueil (H/F) sur son site de Colmar.

Missions principales :

- Scannage : conforme au tableau des documents à numériser

- Gestion des convocations : assure l'enregistrement et le suivi des convocations des tribunaux

- Soutien administratif : rédaction de courriers en soutien aux secrétaires selon urgence définie par le chef de service

- Soutien logistique : auprès des services PJM (transport de cigarettes, habits etc ) dans les établissements

- Téléphone : gestion du standard, prise des appels, réponses directes brèves pour les informations simples et non confidentielles ou passation des appels aux personnes demandées, à leur remplaçant ou à leur secrétaire

Missions secondaires

- Accueil physique : recherche de la personne demandée, orientation vers le remplaçant ou la secrétaire, prise de message, réception de documents, remise de pièces faire patienter les personnes à l'accueil

- Courrier : réception, signature des LRAR, vérification des noms et adresses, comptage et enregistrement dans un registre des LRAR, puis ouverture avec les secrétaires des plis restants, datage, identification du délégué, classement dans le trieur

- Affranchissement du courrier : préparation et envoi des enveloppes

- Tri des fax : transmission

- Archivage : assure la gestion de l'archivage : consultation, conservation, tri et destruction des documents conformément aux besoins des services

- Relevé de gestion : assure l'envoi des relevés de gestion (1 mois sur 2)

Convention collective du 15/03/1966 - agent administratif principal

Horaires variables

Service médico-social

Mutuelle (base prise en charge à 100%)

