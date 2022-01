ous serez placé sous la responsabilité du responsable découpe et du service qualité, et vous participerez à la production.

Pour cela, différentes missions vous serons confiées :

- Suivre le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements de production en réalisant des contrôles fiables sur la ligne.

- Suivre le système de découpe et participer au réglages des systèmes.

- Intervenir rapidement et efficacement en cas de problème technique sur le circuit.

- Contrôler le produit fini (qualité, dimensions) par des méthodes optiques.

- Prélever les défauts éventuels et les répertorier.

- Enregistrer les commandes livrées.

- Utiliser un chariot de type CACES 3 pour les produits finis, changement de bennes...

- Entretenir et nettoyer l'installation et les équipements au quotidien.

Horaires de travail en 5X8

