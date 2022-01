Vos missions consisteront à :

- Assembler, monter et fixer les pièces des différents produits.

- Vérifier la conformité esthétique de l'assemblage.

- Respecter et mettre en application des consignes simple de fabrication.

- Nettoyer et vérifier les machines.

- Conditionner un produit. Ce poste est à pourvoir dès que possible.



Profil recherché :

Vous avez des compétences dans la fabrication et dans la production des produits tout en respectant les normes de sécurité. Vous maitrisez les procédures de qualités et savez détecter les défauts techniques. Idéalement, vous avez de l'expérience en industrie. Votre rigueur, votre aptitude à travailler en équipe et vos capacité d'adaptation et d'organisation vous permettront de mener à bien votre mission. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127FSBX