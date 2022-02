Missions :

- Préparation et réalisation des prestations de restauration

- Nettoyage et entretien des locaux et des outils

- Approvisionnement en produits, en matériels,

- Contrôle de la conformité, qualité et parité des produits

- Contrôle et suivi de la propreté des locaux, de la qualité des prestations

- Déconditionnement, déboitage, désensachage des matières premières

- Respect des règles d'hygiène (HACCP)

** Poste à pourvoir dès que possible **

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128KCCD