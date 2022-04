RESPONSABILITES ET MISSIONS

Il ou elle sera notamment chargé(e) de :

- Assurer au quotidien et périodiquement l'hygiène des locaux, du mobilier et du matériel avec des moyens et des techniques établis, selon les protocoles et les règles de traçabilité

- Maitriser les règles d'hygiène d'HACCP et de traçabilité

- Préparer l'allotissement

- Procéder au tri et à l'évacuation des déchets générés par l'activité selon les procédures établies

- Participer à l'ordre et à la propreté des lieux et du matériel (cuisine et lieu de restauration)

Une 1ère expérience dans une équipe de restauration collective est souhaitable.

Plusieurs plages horaires de travail dans la journée soit du matin, soit d'après-midi, les week-ends et les jours fériés compris.

