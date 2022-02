L'agence de Mulhouse est à la recherche d'un(e) Agent de service (F/H) en CDD sur le secteur de SEPPOIS LE BAS.

Le poste à pourvoir dès que possible en horaire de journée avec un total de 35H par semaine.

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h et le mercredi de 8h à 13h pour une durée de 3 semaines.



Votre mission : Libérer notre client du nettoyage de ses locaux :



Assurer le nettoyage des locaux en lien avec la fiche de poste fournie

Respecter appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité des chantiers

Vérifier la qualité du travail effectué au moyen d'autocontrôles

Maintenir le matériel professionnel en état d'utilisation.

Représenter la société Net Plus chez notre client

Approvisionner les distributeurs

Nous accordons une importance particulière au lien de confiance établit avec nos clients, et vous contribuez à leur fidélisation par votre travail

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128BSRL