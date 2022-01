Missions :

Participer aux soins et au bien être quotidien dans le respect de l'intimité et de la dignité du résident et/ ou patient:

- Aide à la toilette

- Aide aux repas

- Assister au lever et au coucher

- Surveiller à la prise de médicaments

- Assurer un rôle d'alerte médicale si besoin.

Réaliser des opérations de nettoyage et/ou de bio-nettoyage dans les différents locaux de l'établissement :

- Réalisation quotidienne du bio-nettoyage de tous les locaux classés dans le respect des protocoles

- Réalisation de prestations périodiques d'entretien et de désinfection

- Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité

- Proposition de mise à jour des protocoles de bio-nettoyage et réalisation de mesures correctives

- Vérification et maintenance préventive des équipements et du matériel

- Contrôle, réapprovisionnement des consommables nécessaires à l'activité quotidienne et maîtrise des consommations

- Recueil et transmission des informations en liaison avec le personnel du service

- Évacuation des déchets et du linge, générés par son activité dans le respect des procédures

- Contrôle de l'efficacité des produits utilisés

