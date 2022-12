Entreprise spécialisée dans son domaine recrute des déclarants en douanes sur tout le Bas Rhin.

Dans le cadre de votre mission :

- Vous assurez le dédouanement des marchandises pour les expéditions et les importations des clients

- Vous interagissez avec les clients dans l'organisation de leurs expéditions internationales, dans le respect des normes et réglementations

- Vous transposez les informations dans le système de traitement des opérations de douane afin d'émettre une déclaration valide et conforme.

- Vous vérifiez les informations de déclaration en douane et la présentation à l'autorité douanière

- Vous interagissez avec les autorités douanières pour régler les problèmes et les questions qui peuvent survenir au cours du processus.

- Vous assistez à des inspections avec les autorités douanières lorsque la situation se présente.

- Vous vérifiez que les documents reçus pour l'importation et l'exportation sont conformes et corrects Issu.e d'un BAC +2/+3 en transport & logistique ou commerce international, vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire ou d'une formation en douane.

Vous êtes doté du sens des responsabilités et d'un bon relationnel. La maîtrise de l'anglais est nécessaire pour ce poste.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/145DLJF