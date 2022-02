Dans le cadre de votre poste, vous aurez comme tâches : - entretien des locaux des écoles : aspirer, laver, dépoussierer et désinfecter les locaux et surfaces dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, - trier et évacuer les déchets courants, - assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-main, savon, etc..) - maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène Profil recherché : - organisé/e et rigoureux/se - travail en autonomie - adaptation aux contraintes horaires des écoles - expérience souhaitée dans un poste similaire - sens du service public - discrétion professionnelle Vous pouvez postuler directement à l'adresse mail indiquée

