Azaé recrute ses futurs talents !

Notre réseau d'agences de services à la personne compte aujourd'hui plus de 150 agences de proximités réparties sur l'ensemble du territoire français. Notre mission est de rendre le service HUMAIN et cela grâce à nos talents ! Vous souhaitez intégrer un groupe qui accorde de la confiance à ses collaborateurs, un réseau qui fonde sont excellence sur la proximité - la réactivité et le professionnalisme ?

A la recherche de nos futurs talents, nous recrutons un(e) agent(e) d'entretien H/F. En totale autonomie, vous entretenez différents espaces de travail comme des bureaux, salles de réunions, etc.

Vos plannings sont sur mesure et selon vos disponibilités.

Grâce à notre Extranet vous pouvez avoir accès à votre planning en temps réel !



Le profil de nos talents :

Vous appliquez les règles d'hygiènes et de propreté ainsi que les techniques de nettoyage adaptées aux surfaces.

Nos talents sont force d'autonomie, ont le sens de la créativité et sont rigoureux.

Intégrez une équipe à votre écoute au sein d'un groupe dont les valeurs sont le respect, le bien être et la considération !

Profitez d'avantages de groupe comme le Comité d'entreprise, la participation aux frais de transports ainsi qu'une mutuelle compétitive !

Rendre le service HUMAIN c'est grâce à vous ! N'hésitez plus, soyez notre prochain talent !

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

