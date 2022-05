Filiale alsacienne du groupe UE/FILPACK, est localisée aux environs de Munster dans le département du Haut-Rhin. L'entreprise est spécialisée dans le packaging. Le coeur du métier est le conditionnement à façon ou Co-packing. Dynamique et motivé(e) STOP, cette annonce est susceptible de vous intéresser !

Vos missions seront d'effectuer une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage/montage et au conditionnement de pièces ou produits divers sur une table de travail et une ligne de production automatisée (principalement en fin de ligne, ...).

d'intervenir selon les impératifs de production et les normes d'hygiène et de sécurité.

Vous aurez la possibilité d'alimenter une machine, de réaliser des opérations de finition des produits, de les étiqueter et de les contrôler à la livraison.

Horaires 2x8

Taux horaire 10.57EUR/h + prime panier Conditionnement / Assemblage simple / Filmage de palettes, de produits / Maintenance de premier niveau / Contrôle qualité / Chargement et déchargement de palettes

Respect des consignes et procédures

Nettoyage, rangement du matériel et la zone de travailVos avantages Synergie:

+10% IFM + 10% CP,

CSE Synergie,

Prime Participation + CET à 6%,

Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

