La mairie de Village-Neuf recherche un agent technique polyvalent pour le service des espaces verts.

Sous la directive du Responsable de Service, l'agent effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites.

Il participe également à divers travaux sur les bâtiments communaux.

Missions :

Prépare et organise rationnellement son chantier en fonction des objectifs

Réalise différents travaux en fonction des saisons :

- Tondre (pelouses, terrains de sport...)

- Transplanter, tailler, traiter les végétaux

- Désherber, débroussailler

- Doser l'arrosage en fonction des végétaux

- Désherber mécaniquement les jeunes plants

- Productions horticoles

Participe à des actions de création, conception de nouveaux espaces fleuris et aménagements

Relève et signale les incidents et dysfonctionnements perçus sur la voie publique

Assure la maintenance périodique de premier niveau des matériels (nettoyage, niveau d'huile...)

Respecte les normes, règlements et les règles de sécurité, sécurise le chantier

Réalise des travaux de propreté urbaine

Participe aux évènements organisés sur la commune

Travaux divers en inter-saison

Participe aux travaux de déneigement en respectant les règles de sécurité

Profils recherchés

- Connaissance et pratique des techniques horticoles et de jardinage, notamment arboricoles

- Connaissance des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité

- Formation ou diplôme dans les espaces verts souhaités

- Expérience sur un poste similaire serait appréciée

- Permis B exigé

-

Conditions d'exercice

- Travail en extérieur

- Déplacement sur les sites

- Disponibilité lors d'opérations et d'évènements exceptionnels, astreintes

Savoirs être/aptitudes

- Sens de l'écoute et de l'observation, esprit d'équipe

- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales

- Dynamisme, réactivité et rigueur

- Sens du service public

Poste à pourvoir pour le 1er mai 2022

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130HJLL