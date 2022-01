Conçue par une équipe de médecins, Click&Care est la 1ère plateforme professionnelle et sélective qui met en relation des aides à domicile soigneusement sélectionnées, des personnes âgées ou en perte d'autonomie, et leurs familles.

Notre ambition est de créer une solution de maintien à domicile Humaine, Professionnelle et Accessible pour les Familles, tout en valorisant le métier de l'aide à domicile.

POURQUOI REJOINDRE CLICK&CARE :

- Des emplois en CDI adaptés à votre emploi du temps et proches de chez vous.

- Une rémunération de 13€/h, soit plus de 30% par rapport à une structure traditionnelle.

- Choisissez vous même votre employeur en fonction de vos affinités.

- Bénéficiez du label de la société Click&Care, créée par une équipe de médecins, en rejoignant la Communauté d'aides à domicile la plus qualifiée et sûre de France.

CONDITIONS :

- Vous justifiez obligatoirement d'un diplôme dans le secteur médico-social de type DEAVS, Assistant de vie, AMP, Aide-soignant, etc.

- Expérience de plus de 3 ans déclarée

- Références professionnelles solides

DESCRIPTION DU POSTE :

- Vous aurez pour rôle d'accompagner la personne âgée ou en perte d'autonomie dans son quotidien : entretien de son domicile, réalisation des courses, préparation des repas, aide à la toilette, aide au lever/coucher, activité de loisir.

QUALITES :

- Ecoute, bienveillance, patience, discrétion, organisation, esprit d'initiative, disponibilité, vigilance, bonne élocution.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6712271