L'approvisionnement du poste de travail L'utilisation des unités de mesure La fabrication de pâtes pour les tourtes L'intervention dans le réglage des machines de boulangerie industrielle Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

Profil recherché

Issu d'une formation dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience réussie et significative de min. 6 mois sur ces fonctions.



Doté de solides connaissances en boulangerie et en industrie agroalimentaire, vous maîtrisez les techniques inhérentes au métier.



De nature dynamique, vous êtes rigoureux et méthodique.



Horaires : du lundi au vendredi 5h00 - 12h10.



Salaire négociable + prime de Froid à 4% du salaire.



Permis + véhicule souhaité.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-s4oxve57ca.html