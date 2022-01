Nous recherchons pour notre partenaire, enseigne dans le domaine viticole, un caviste H/F.

Missions :

- Participation à la réception des raisins et travaux en cave pendant les vendanges

- Opérations de vinification

- Participation aux mises en bouteille et étiquetages

- Entretien de la cuverie

- Préparation des échantillons

- Préparation des commandes

- Chargement et déchargement des camions

- Contrôle de la conformité des marchandises expédiées et reçues

- Gestion des mouvements de stock

- Inventaires mensuels et annuels

- Petits travaux de maintenance des locaux et du matériel

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126HDFD