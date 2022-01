Nous recherchons un AIDE COMPTABLE H/F sur WITTENHEIM en CDI. Au sein du service comptabilité constitué d'un service de 3 personnes et sou la responsabilité du DAF, vous aurez pour mission :

- Gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d'achats, des frais généraux et des immobilisations

- Gestion de la comptabilité clients (enregistrement des règlements

- Comptabilisation des immobilisations

- Rapprochements bancaires

- Déclarations d'échanges de biens (DEB)

- Suivi et comptabilisation des notes de frais

- Aide à la révision et à la préparation des clôtures mensuelles et du bilan annuel

- Quelques missions de contrôle de gestion

Profil

De formation bac pro comptabilité ou BTS CGO / DUT GEA ou expérience équivalente, vous appréciez évoluer dans des missions liées à la comptabilité.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez un êtes à l'aise avec les chiffres et avec l'outil informatique

Des connaissances en allemand et/ou anglais sont souhaitées

Des connaissances du logiciel SAP seraient un plus.

Postulez !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125WLBZ