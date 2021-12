Nous recherchons pour le compte de notre client un Aide Comptable F/H.Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous assurez les opérations comptables liées à la gestion du magasin :

- Suivi, contrôle et enregistrement des factures et de la relation fournisseurs dans le cadre des accords (tarifs, litiges, relances, contacts téléphoniques...)

- Travaux d'arrêtés mensuels, tableaux de bord, travaux comptable divers...

Horaire de journée à convenir

Salaire indicatif de 20K€ à 25K€ à négocier selon expérience

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6878415