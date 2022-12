Nous recherchons pour notre client sur Wittenheim, un Aide Comptable (H/F).



Vous avez pour missions :



- Le contrôle et la saisie de factures,

- Le classement et l'archivage des pièces comptables,

- Diverses missions administratives et comptables selon les besoins du responsable.



Remplacement de 15 jours à pourvoir dès maintenant, possibilité de renouvellement..

35h du lundi au vendredi.

Rémunération 1750€ brut.