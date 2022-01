Dans le cadre de cette mission, vos tâches sont :

- Préparer son chantier et son matériel

- Mettre en place des échafaudages et des équipements de sécurité

- Poser les matériaux : ardoises, tuiles, zinc, tôle

- Mettre en place les dispositifs d'évacuation des eaux de pluie : gouttières, chéneaux

- Assurer l'entretien et les réparations de la toiture

Exigences du poste :

- CAP/BP /Titre professionnel en charpente.

- Expérience dans le poste.

- Faire preuve de polyvalence et d'autonomie.

Lieu de mission : Colmar

Démarrage : janvier 2022

Mission longue possible

Type d'emploi : Intérim

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125KRXD