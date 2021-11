A propos de l'entreprise :

Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France sur www.crit-job.com Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. Description du poste CRIT recrute pour l'un de ses client, un cuisinier (H F). Le la Cuisinier(ère) réalise, les productions culinaires qui lui sont confiées. Il Elle s'implique dans l'animation et le respect du Plan de Maîtrise Sanitaire. Pour l'ensemble des activités, il elle veille au respect et applique les règles d'hygiène et normes de sécurité. Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine et ou bénéficiez d'une expérience en tant que cuisinier. Vous êtes autonome, réactif et rigoureux Travailler en équipe est important pour vous Cette mission est faite pour vous ! Une expérience en restauration collective serait un plus. informations supplémentaires Expérience requise : 6 mois à 1 an

