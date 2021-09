L'aide de cuisine (H/F) réalise, les productions culinaires qui lui sont confiées. Il/Elle s'implique dans l'animation et le respect du Plan de Maîtrise Sanitaire. Pour l'ensemble des activités, il/elle veille au respect et applique les règles d'hygiène et normes de sécurité.



Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine et/ou bénéficiez d'une expérience en tant que cuisinier. Vous êtes autonome, réactif et rigoureux Travailler en équipe est important pour vous Cette mission est faite pour vous ! Une expérience en restauration collective serait un plus.

