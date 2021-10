L'Auberge de la Cigogne est un restaurant situé dans la vallée de Kaysersberg d'une capacité de 140 couverts proposant à ses clients des plats traditionnels. Cette activité principale peut être agrémentée d'une partie traiteur.

Nous recherchons un aide de cuisine (H/F).

En tant que bras droit du second de cuisine, vos principales missions seront :

- Préparer les ingrédients nécessaires à la réalisation des plats : laver et éplucher les fruits et légumes, préparer la garniture

- Réaliser la pesée des ingrédients

- Réaliser la réduction des sauces

- Dresser les différentes préparations dans les assiettes

- Procéder au nettoyage, à l'entretien et au rangement de la vaisselle, du matériel et des ustensiles de cuisine

- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité

- Polyvalent, vous pouvez être amené à travailler en tant que serveur en fonction des besoins



Profil recherché :

- De formation minimum CAP Cuisine ou BAC Pro Cuisine, vous possédez une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire.

- Vous êtes méthodique et efficace dans vos tâches.

- Vous avez une excellente gestion du stress et êtes rigoureux dans vos tâches.

- Vous savez communiquer efficacement et avez l'aptitude à développer votre capacité d'encadrement.

Ce que nous vous proposons :

- Cette embauche intervient à l'occasion d'une reprise de l'établissement par une nouvelle équipe de gérance. Vous aurez donc la possibilité de participer à la mise en place d'une nouvelle stratégie et aurez donc l'occasion d'exprimer votre créativité.

- Nous avons la possibilité de vous accompagner de manière professionnelle pour le développement de vos capacités de gestion d'équipe.

- L'Alsace est un terroir d'une grande richesse et variété, vous aurez la possibilité de travailler des produits de haute qualité.

- La vallée de Kaysersberg est réputée pour sa beauté et sa qualité de vie

Nous avons hâte de faire votre connaissance et de vous accueillir parmi nous !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4315443