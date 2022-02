3 POSTES A POURVOIR DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE DU RESTAURANT ÉPHÉMÈRE (160 couvert):

2 aides de cuisine postés en préparation (épluchage et lavage de légumes) jusqu'au dressage des dessert et des plats.

1 poste en plonge vaisselles et ustensiles de cuisine et nettoyage de sols pour aider le plongeur actuel.

congés d'été prévu du 15 au 31 aout 2022

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128TWXR