Pointeuse, tenue fournie et entretenue, repas du personnel offert, ça vous parle ?

Rejoindre le restaurant Volfoni à Cernay, c'est profiter de ces avantages parmi tant d'autres :

Une formation opérationnelle dès votre intégration,Une rémunération selon vos compétences,Pouvoir grandir au sein d'un environnement serein et en constante évolution,Se voir proposer des opportunités de carrière et des évolutions au sein du Groupe,Une remise sur votre addition au sein de l'ensemble des établissements du Groupe BK,Une mutuelle avantageuse

Pour compléter notre équipe, nous vous proposons des postes d'Aides de cuisine (H/F) à temps plein.

Au quotidien, nous vous confirons les missions suivantes :

Travailler les produits frais (légumes, fruits, salades, etc.) ;Réaliser les préparations intermédiaires, les entrées, les accompagnements et les desserts conformément aux fiches techniques et aux consignes du chef ;Ranger les matières premières et les préparations selon les protocoles préétablis (chaine du froid, rotation DLC et DLUO, date de fabrication) ;Entretenir les outils et les locaux (plonge, ménage, rangement) ;Vous avez une première expérience réussie à un poste similaire.

Vous aimez travailler en équipe. Vous êtes rigoureux(se) et vous savez vous adapter au rythme du service.

N'attendez plus, adressez-nous votre candidature !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8151851