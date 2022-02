Placé(e) sous l'autorité de la responsable du multi accueil, vous aurez pour missions de : - Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant - Participer à l'organisation générale de la structure - Mettre en œuvre les protocoles d'hygiène et de sécurité inhérents à la structure Le poste est à pourvoir dès que possible Le contrat de travail est un CDD de 3 mois éventuellement reconductible Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture Vous êtes en possession d'un CAP/BEP Petite Enfance, CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance, BEP ou BAC Accompagnement soins et services à la personne, BEP Sanitaire et social, Assistante maternelle ayant 5 ans d'expérience ou toute autre qualification de la petite enfance ou personnes justifiant de 3 ans minimum d'expérience auprès d'enfant de moins de 4 ans Une expérience sur ce type de poste serait un plus et le poste est à pourvoir dès que possible.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127SYCQ