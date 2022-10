Description du poste : En collaboration avec la Coordinatrice et l'équipe en place, vous participez, à la prise en charge des enfants individuellement ou en groupe. Dans ce cadre, vous apportez des soins quotidiens et participerez à l'organisation des activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant. Vos missions : Liées à l'accueil : - Accueillir les enfants et les familles ou substituts parentaux en garantissant une relation de confiance. - Accompagner l'enfant et sa famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant. - Réceptionner et transmettre des messages, et prendre en compte des différences. - Etre actif au sein de la structure dans le but d'apporter de bonnes conditions d'accueil garantissant le bien-être de l'enfant. Liées aux soins de l'enfant : - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité : respect des protocoles, du projet pédagogique et du projet d'établissement dans le but d'assurer la sécurité physique et affective de l'enfant. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant et les soins spécifiques liés à sa santé. - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique infantile et les protocoles. - Accompagner l'enfant au moment du sommeil. - Participer à la prévention en décelant d'éventuels trouves organiques ou psychologiques. Liés aux activités d'éveil : - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants. - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. - Apporter un comportement professionnel adapté à l'enfant et aux activités de la micro-crèche, tout en respectant l'équité entre enfants et sa famille : langage, patience, disponibilité, valorisation de l'enfant. - Accompagner progressivement l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Liées au fonctionnement de la structure : - Etre garant de l'entretien et la propreté des locaux (plans de change, jeux, meubles ). - Etre force de proposition afin d'enrichir l'activité tout en privilégiant les choix d'équipe. - Respecter et appliquer les décisions d'équipe - Assurer une continuité administrative pour la commande des repas et la gestion du planning des enfants en cas d'absence prolongée de la coordinatrice. - Accompagner les stagiaires au sein de la structure. Profil recherché : Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans à un poste similaire ou avez exercez en qualité d'Assistant(e) Maternel(le), titulaire d'un CAP Petite Enfance