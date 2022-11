Nous recrutons pour notre partenaire spécialisé dans la pose de menuiseries, sur le secteur de RIXHEIM, un AIDE POSEUR DE MENUISERIES ALUMINIUM H/F.

Vous intervenez sur des chantiers principalement de particuliers.

Avec votre binôme, vos missions seront les suivantes :

-Pose et dépose de menuiseries aluminium (stores, vérandas...)

- Préparation et gestion de votre chantier

- Manutentions diverses

- Rangement et nettoyage du chantier

Le poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT sur le long terme.

Horaires de journée, Taux Horaire à définir selon expériences et compétences.