Leader dans nos spécialités, le Groupe Poulaillon est une entreprise familiale en fort développement disposant de plusieurs sites de production et de 60 points de vente dans le nord-est de la France. Fort de ses 50 ans d'expérience et de ses 900 collaborateurs, le Groupe Poulaillon propose un panel de métiers autour de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur et des eaux minérales. Doté d'une forte culture d'entreprise, le groupe Poulaillon offre de grandes possibilités d'évolutions vers des postes très variés.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons plusieurs

Aide Traiteurs et préparateurs (H/F)

Vous assurez la réalisation des productions afin de servir au mieux nos clients professionnels et les magasins du réseau Poulaillon.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

- Élaboration de préparations traiteur (miches, plateaux, vérines, entrées, salades, plats cuisinés...),

- Préparation, découpe et tranchage des matières premières- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire,

- Assurer l'emballage et le stockage des productions,

- Assurer le renseignement des productions en termes de traçabilité,

De formation initiale en cuisine (minimum CAP), vous justifiez idéalement d'une expérience réussie dans un laboratoire traiteur.

Postes à pourvoir de matins et/ou d'après-midi. Travail systématique le samedi et/ou dimanche.

Le poste est basé à Wittelsheim (68) sur notre principal site de production.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 20 000,00€ par an

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5150375#