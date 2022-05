Travail en atelier, poste en journée, temps complet 35h. Période d’intérim débouchant sur un CDI. Vous serez formé et encadré à votre prise de poste

Rattaché/e au Responsable bureau d’étude et Atelier, vos missions seront

Profil recherché

De formation type BEP dans un domaine similaire, vous disposez d'une première expérience sur le même type de poste ou vous avez pu démontrer vos connaissances en mécanique.

Vous savez lire et analyser un plan ou un dessin industriel et appliquer les règles de sécurité. Vous êtes minutieux (précision micron), ponctuel, ordonné et précis.

Motivé, vous n'avez pas peur de travailler debout et de porter des charges.



La maitrise de l'Anglais et / ou Allemand est un plus.

