Akon va lancer sa propre cryptomonnaie

Akon œuvre depuis longtemps pour aider l’ Afrique, notamment en amenant de l’électricité, et avec la crypto-monnaie il compte continuer son action…« Je pense que le blockchain et la crypto peuvent être des sauveurs pour l’Afrique de bien des façons parce que ça rend le pouvoir aux gens et ça ramène une sécurité dans le système monétaire tout en permettant aux gens de l’utiliser pour avancer et non de permettre à un gouvernement de faire des choses qui les laissent à terre », a-t-il déclaré. Akon a su s’entourer. « J’arrive avec les concepts et je laisse les geeks faire le reste ». Il espère pouvoir construire « une ville fondée à 100% sur la crypto-monnaie » sur le terrain de plus de 800 hectares que lui a offert le gouvernement sénégalais.

