Après plus de 4 mois de travail, le tournage d’Aladdin est terminé ! Attendu en 2019 dans les salles de cinéma, le film réalisé par Guy Ritchie sera une version live action du classique animé sorti en 1992. Au casting d’Aladdin, on retrouvera Will Smith dans la peau du Génie, Naomi Scott en Jasmine ou encore Marwan Kenzari en vil Jafar.