Alerte Blaireau Dégâts
Spectacle Filature Nomade : Sortir de l’adolescence. Se prendre la réalité du monde en pleine face. Défendre ce qui est le plus précieux : la forêt de son enfance. Faire des vidéos sur Youtube pour dire la colère. Pour partager des convictions naissantes. Combattre le monde des adultes. Se construire une pensée. Se créer une communauté. Informer autrement. Faire de sa sœur une alliée précieuse. Être celui qui n’est pas assujetti au système, qui va réveiller les consciences. Crier la vérité. Sa vérité. Au centre du cercle formé par les spectateurs, Blaireau dégâts nous raconte son histoire, celle de sa sœur Cléo, influenceuse mode, et leur combat devenu commun contre la destruction de la forêt de leur enfance.
Lieu
68540 Bollwiller
Date
du 16 février 2026 à 19h30
au 16 février 2026 à 20h30
