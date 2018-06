Alyssa Milano est contre la politique de séparation des enfants et de leurs parents migrants, initiée par l’administration Trump. L’actrice propose d’accueilir chez elle, des enfants migrants.

« Je vais m’enregistrer auprès des autorités appropriées afin de pouvoir recueillir quelques enfants chez moi et m’occuper d’eux pendant cette période difficile. Je veux offrir ma maison, mon cœur, mon amour et un peu de stabilité jusqu’à ce qu’ils retrouvent leurs familles », explique-t-elle.