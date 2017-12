Amal et George Clooney, distribuent des casques anti-bruit dans un avion

Depuis la naissance de leurs deux bébés en juin, Amal et George Clooney voyagent beaucoup en avion. Lors d’un vol retour vers l’Angleterre, ils ont distribué des casques anti-bruit à tous les passagers de première classe à bord du même avion pour éviter qu’ils ne soient dérangés par les pleurs d’Ella et Alexander, six mois. Selon un témoin, les casques étaient accompagnés d’un petit mot qui “s’excusait d’avance”. Les jumeaux ont eu un comportement exemplaire durant le vol et personne ne les a entendus.