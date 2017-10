Ambiance “So sexy” à Mulhouse avec le salon de l’érotisme

“So sexy” c’est le nom du salon de l’érotisme qui démarre aujourd’hui à Mulhouse. Un salon qui se veut : Chic , Glamour avant toutes choses ! Les organisateurs ont mis un point d’honneur à ne sélectionner que des exposants et des shows de qualités.

Au programme donc : 3 journées, 3 soirées de festivités avec zéro temps morts. Des spectacles en permanence pour tous les goûts , tous les publics, y compris le public féminin bien sûr. Puisqu’il faut savoir que les femmes représentent à chaque édition du salon de l’érotisme la part la plus importante du public.

D’ailleurs les filles, notez qu’un spectacle Chippendales est prévu dimanche après midi , en privé !Soyez là…..

Le salon de l’érotisme , vous pouvez y aller entre amis, en couple ou célibataire peu importe. Des speed datings seront organisés pour les célibataires inscrits.

So Sexy, événement glamour et érotique du week end. Ces vendredi, samedi et dimanche au parc expo de Mulhouse. Un événement en partenariat avec Flor fm. Plus d’infos sur salon-erotisme.com.

Entrée réservée aux personnes de plus de 18 ans.