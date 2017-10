Révélé par l’Eurovision, son premier album est certifié Double Platine avec près de 250 000 ex vendus. Amir revient avec un nouveau single, solaire, fédérateur et redoutablement efficace. Découvrez «États D’Amour», 1er extrait de son nouvel album «Addictions». Titre co-écrit par Amir et Nazim et co-composé par Amir et Renaude Rebillaud (Sexion D’assaut, Maitre Gims («Bella» / «J’me tire» / «Changer», Black M, Vitaa, Kendji Girac («Color Gitano»), Zaho).