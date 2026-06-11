Amor à mort par la Troupe des Potes
Deux soirées théâtre sont proposées par la Troupe des Potes, la section théâtre de l'association éguishienne Exa Dépote les 4 et 5 juillet prochain au Centre Culturel Les Marronniers d'Eguisheim. La troupe a adapté Amor à mort de Nelly Bêchétoille, Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli, une pièce à l'humour très noir qui traite de l'amour et du couple mais dans sa version sombre, décalée mais drôle. Ames sensibles s'abstenir, âmes espiègles bienvenues!
Lieu
68420 Eguisheim
Date
du 4 juillet 2026 à 20h00
au 5 juillet 2026 à 22h00
Organisateur