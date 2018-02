Angelina Jolie et Brad Pitt, divorcés à la fin du mois

Angelina Jolie et Brad Pitt vont divorcer, un an et demi après avoir annoncé leur séparation en septembre 2016 selon un proche des stars…”De toutes façons, ils sont proches d’un accord à l’amiable concernant les enfants. Ils sont dans de meilleures dispositions et devraient régler ce divorce d’ici à la fin du mois de février.” Un aboutissement après des mois de négociations âpres sur les modalités de la garde de leurs six enfants. Brad Pitt et Angelina Jolie seront donc officiellement célibataires d’ici quelques semaines.