Angelina Jolie a tourné dans les productions ciné, ce qui lui a permis de gagner un beau pactole. D’après les informations de The Richest, Angelina posséderait 160 millions de dollars. A noter que son divorce lui aurait coûté plus de 500 000 ! Les deux ex ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur le système de garde de leurs enfants. Alors que l’actrice voudrait emmener ses enfants sur ses différents tournages, Brad Pitt s’y opposerait fermement.