Angelina Jolie : pourquoi elle va devoir laisser Brad Pitt voir les enfants

La cour considère qu’Angelina Jolie ne permet pas suffisamment à ses enfants de voir Brad Pitt depuis deux ans. La justice demande à l’actrice de cesser d’entraver la communication entre ses enfants et leur père et préconise un droit de visite prolongé pour Brad Pitt lors des vacances d’été, le droit pour leurs enfants d’appeler leur père quand ils le souhaitent et l’interdiction pour Angelina Jolie d’aller consulter les messages envoyés par Brad Pitt à leurs enfants. Si Angelina va contre ses demandes, elle risque de perdre la garde de ses six enfants.