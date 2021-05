Sur la période du comprise entre la mi/fin juin et jusqu'à fin juillet , vous effectuez une prise en charge éducative d'enfants et de jeunes de 3 à 18 ans ainsi que la mise en œuvre d'activités et d'animations.

Vous êtes obligatoirement titulaire du BAFA Vos missions :

- développer l'autonomie, la coopération, l'esprit d'équipe et le vivre-ensemble entre les enfants

- savoir adapter ses animations en fonction de son public

- veiller à la sécurité, à l'hygiène et au respect des rythmes de l'enfant

- favoriser la découverte et l'expérimentation

- mettre en valeur les compétences et les acquis des enfants et des jeunes

- développer la curiosité et promouvoir l'apprentissage de la citoyenneté

