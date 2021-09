Dans le cadre d'un contrat engagement éducatif, avec les moyens mis à votre disposition, et en lien avec le coordinateur enfance-jeunesse, et l'accueil de loisirs de La Margelle, vous animerez un projet d'animation pour des enfants de 3 à 12 ans (activités culturelles, sportives, sorties...).

La mission se déroulera en CEE, TRAVAIL UNIQUEMENT LES MERCREDIS (et congés scolaires possible).

***Diplôme exigé BAFA ou BPJEPS ou CAP Petite enfance***

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119VBNZ