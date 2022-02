Rattaché(e) à l'Espace Jeunesse et sous la responsabilité de la Directrice ACM Périscolaires, vous aurez pour missions :

- Assurer l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 11 ans, en dehors du temps scolaire

- Animer le groupe d'enfants par le biais d'activités adaptées à l'âge, aux besoins et aux rythmes et selon le projet éducatif de la

structure

Profil recherché :

- Diplôme exigé : BAFA ou CQP Animation ou CAP Petite enfance

- Expérience souhaitée de 1 an minimum dans l'encadrement de jeunes âgés de 3 à 11 ans et dans la mise en place de

projets d'animations.

Poste à pourvoir rapidement. Contrat avec possibilité de renouvellement.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127YYZT