Mission ; Se reconnaissant dans le projet global de la Bobine et s'adaptant au projet éducatif de la structure, l'Animateur s'inscrit dans une démarche de projet en assurant les fonctions principales d'animation. Animation auprès des enfants : - Accompagner les enfants dans des actions éducatives et de loisirs - Organiser des activités sportives, culturelles, en lien avec les partenaires locaux - Adapter les activités à l'âge du public; - Assurer les tâches de préparation et de logistique. Gestion d'une équipe lors d'éventuelles directions durant les vacances scolaires sous la responsabilité de votre hiérarchie : - Recruter des animateurs pour les Accueils de Loisirs - Élaborer le programme d'activités, - Gérer l'équipe d'animateurs des Périscolaires et des ACM (si en direction), - Constituer les bilans de l'action et tenir correctement les registres de présences.

