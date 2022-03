Placé (e) sous l'autorité du Directeur du Pôle Développement Social de La Passerelle, le responsable périscolaire est responsable de l'organisation et du fonctionnement du site d'accueil périscolaire « les petits princes » implanté dans le quartier Ile Napoléon à Rixheim.

Il ou elle porte le projet pédagogique et veille à sa mise en œuvre par son équipe.

Dans le cadre des activités principales inhérentes à sa fonction et à ses missions, il ou elle assure :

- L'animation et la mise en œuvre le projet pédagogique en lien avec les orientations éducatives de La Passerelle et le projet social

- La sécurité physique et affective de l'enfant et de la qualité de son accueil durant les différents temps périscolaires (Récrés midi et soir)

- L'interlocuteur-trice privilégié-e des parents sur le site, leur assurer un accueil, un accompagnement et une information de qualité

- L'encadrement hiérarchique, le suivi et l'accompagnement des équipes du d'accueil périscolaire : 4 animateurs et 1 employée de restauration

- En tant que responsable de la gestion administrative et financière du site, réaliser et organiser en outre diverses tâches administratives et de gestion, propres à garantir le bon fonctionnement de l'accueil

- Le respect de la réglementation en vigueur dans les accueils collectifs de

- Le développement des partenariats pour les activités

Compétences requises :

- Connaissance de la réglementation Accueil Collectifs de Mineurs

- Connaissance des pédagogies de l'enfant

- Rédaction, mise en œuvre et conduite de projets

- Compétences managériales

- Conduite de réunions

- Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion du personnel

- Connaissance du système HACCP

Habiletés professionnelles et sociales liées au poste :

- Capacités d'analyse et de synthèse

- Communication interpersonnelle et gestion des conflits

- Capacités relationnelles et le sens du travail coopératif, du travail en équipe

- Sens de la responsabilité, de l'autonomie et de l'initiative

- Etre force de proposition

Niveau :

Diplôme de l'animation BPJEPS LTP ou BPJEPS avec UC de direction, BAFD.

Expérience souhaitée dans des fonctions de direction d'ACM

Conditions :

Remplacement congé maternité

Prise de fonctions le 1/04/22

Les candidatures (cv + lettre de motivation) sont à adresser au Directeur du pôle développement social exclusivement par courriel

au plus tard le 25 mars 2022

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129TLTL