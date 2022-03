La Communauté de communes recrute au sein de son pôle Action sociale, service activités péri et extrascolaire un(e) animateur(trice), à temps non complet, à raison de 23 heures par semaine (temps de travail annualisé).

Vos principales missions sont de :

Accueillir des groupes d'enfants et concevoir, proposer et animer des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la collectivité

Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique par l'élaboration de projets d'activités de l'ALSH ou de son groupe d'âge

Construire et développer une démarche coopérative de projet : développement de partenariat (services sportifs, culturels, structures privées)

Etre force de proposition auprès du responsable de structure

Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités

Transport des enfants

Déplacement intersites des enfants

Participation à l'hygiène des locaux

Participer au maintien de l'hygiène des locaux et des espaces d'activités

Profil recherché Titulaire du BAFA (adjoint d'animation)

ou Titulaire du BAFD (animateur)

Capacité à assumer la responsabilité des enfants confiés

Travail en équipe

Autonomie

Maitrise de l'outil informatique

Techniques d'animation

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130FMDR