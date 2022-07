L'association D'Kinderstub recherche pour son accueil périscolaire un(e) animateur(-trice) périscolaire bilingue, parlant l'allemand et/ou l'alsacien (pratique du bilinguisme/dialecte avec les enfants accueillis au sein de la structure)

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du pôle animation :

- Vous travaillerez avec des enfants de 3 à 11 ans.

- Vous prendrez part activement à la vie quotidienne et collective du groupe.

- Vous veillerez à la sécurité des enfants et mettrez en ?uvre les règles de vie définies lors de votre encadrement et de vos animations.

Temps de travail: 20 h minimum. Augmentation horaire possible. Démarrage le 22/08.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/136ZJVN