La SPL ENFANCE ET ANIMATION recrute deux ANIMATEURS/TRICES D'ACCUEIL DE LOISIRS en CDI - 27h Poste à temps partiel annualisé Principales missions : Animer, en toute sécurité, les différents temps d'accueil des enfants dans le cadre des accueils collectifs de mineurs et du temps périscolaire. Qualités et compétences requises : Connaissance du public enfants, faculté d'adaptation et prise d'initiative, polyvalence dans la proposition d'activités variées, et de l'environnement de l'accueil. Poste à pourvoir pour le 30 août 2021 Expérience professionnelle exigée de un an minimum avec le public visé BAFA complet ou équivalent exigé Salaire selon Convention Collective Elisfa - pesée : 344.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/118WZMK