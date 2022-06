La Communauté de communes Sundgau recherche pour son périscolaire à Carspach un animateur à temps non complet.

Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de structure l'animateur a pour mission de concevoir, organiser, préparer, mettre en œuvre, encadrer et évaluer des séquences d'animation et les adapter au public dans le cadre du Projet Pédagogique de la structure.

Il lui est également demandé d'impulser et entretenir la dynamique du groupe en respectant les capacités, les difficultés, l'expression et la créativité des enfants.

Profil recherché :

- Titulaire du BAFA ou équivalent

- Bonne expérience professionnelle dans le domaine de l'animation

- Polyvalence d'intervention, capacité d'adaptation et prise d'initiative

- Sens des relations humaines

- Capacité à travailler et à faire vivre le travail en équipe

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/136FCZR